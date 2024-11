Un rapport pour protéger les cités ouvrières neuchâteloises 

La section neuchâteloise de Patrimoine Suisse et l’Association de Quartier Serrières Bouge ! se sont alliées pour publier un rapport faisant l’inventaire des cités ouvrières et cités-jardins de la commune de Neuchâtel. Le but pour les deux entités est de démontrer aux autorités communales et cantonales que tous ces bâtiments sont dignes d’être protégés.

Dans « L’habitat ouvrier moderne en ville de Neuchâtel : cités ouvrières et cités-jardins », on retrouve un inventaire qui fait état de 17 cités datant de la période 1850-1920. Parmi elles, 15 bénéficient déjà d’une protection. En revanche, deux d’entre elles, appartenant à la Commune de Neuchâtel, restent sous la menace d’une destruction : la cité des Deurres et celle des Battieux.

Ces dernières font partie des bâtisses qui ont permis, à l’époque, la démocratisation de l’habitat moderne accessible à la classe ouvrière. « Ces bâtiments sont des témoins précieux de l’histoire urbaine et sociale de Neuchâtel », relève le géographe et membre du comité de l’Association de Quartier Serrières Bouge !, Jonas Aegerter.