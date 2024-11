Modifier la Constitution pour le bien des retraités neuchâtelois

Déconsidérés, oubliés ou relégués au second plan, les seniors du canton veulent se faire entendre. Un comité de soutien, constitué de plusieurs associations, souhaite modifier la constitution neuchâteloise pour que la place et les droits des retraités soient mieux pris en compte.

Concrètement, le texte emmené par la députée au Grand Conseil Céline Dupraz (POP) propose de mieux considérer les retraités et de répondre à leurs besoins dans le domaine des soins, mais aussi dans les loisirs et le bénévolat.





Pour être « reconnus »

Selon le comité de soutien, la volonté est surtout d’amener une plus grande reconnaissance envers cette population. « On a le sentiment qu’on nous regarde autrement, qu’on est à charge », expose Claude-Alain Kleiner, président de l’association de défense des retraités, l’AVIVO Neuchâtel. « On attend de la considération pour ces grands-parents qui suppléent et pallient le manque de structures d’accueil. Cela doit être reconnu au niveau politique », poursuit-il.