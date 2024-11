Des locataires sans eau chaude ni chauffage au Locle

Des habitants sont privés d’eau chaude et de chauffage au Locle. Plusieurs locataires des immeubles 2 et 4 de la rue Georges-Favre ont contacté les autorités communales pour se plaindre de leurs conditions de vie. Depuis 10 jours, les habitants ne peuvent plus compter sur leur chaudière, expliquent-ils dans un courriel adressé au Conseil communal loclois. « Certaines locataires sont obligés de chauffer leur logement avec des moyens de fortune comme des chauffages à pétrole, mettant leur santé en danger », alertent-ils. Les locataires dénoncent encore l’humidité générant des moisissures, des inondations régulières des caves ou encore des équipements inutilisables « depuis des mois ».