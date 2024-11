Brigandage à La Chaux-de-Fonds

Un brigandage s’est déroulé tôt mardi 19 novembre à La Chaux-de-Fonds. Vers 5h25, un membre du personnel de la Coop de la rue du Ravin a été agressé alors qu’il arrivait sur son lieu de travail. Muni d’une arme à feu, un individu a forcé l’employé à le conduire dans les locaux du commerce pour ouvrir le coffre de l’établissement, expliquent le Ministère public et la Police neuchâteloise dans un communiqué publié en début d’après-midi. Il a emporté plusieurs milliers de francs et est reparti à pied dans une direction inconnue.

Rapidement alarmée, la police est rapidement intervenue et a entrepris des recherches, qui pour l’heure sont vaines. C’est pourquoi elle lance un appel à témoins.

L’homme recherché, entre 20 et 25 ans, est de corpulence normale. Il s’exprimait en français et portait une doudoune à capuchon noir, une cagoule avec des « œillères intégrées » et un sac Puma avec un logo. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à prendre contact avec la police judiciaire au 032 889 90 00. /comm-jpp