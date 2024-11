L’individu recherché à La Chaux-de-Fonds interpellé

L’individu recherché dans le cadre d’une agression à caractère sexuel a été interpellé. La Police neuchâteloise informe ce mardi que l’homme qu’elle annonçait rechercher à la suite de cette agression survenue le 20 novembre à La Chaux-de-Fonds a pu être appréhendé ce lundi. La diffusion de l’appel à témoins, avec une image extraite d’une vidéo surveillance a permis d’obtenir plusieurs informations et finalement d’identifier l’individu figurant sur ces images. Lundi 25 novembre dans la matinée, la police judiciaire a procédé à son interpellation dans les Montagnes neuchâteloises. L’auteur présumé de cette agression est un homme âgé d’une trentaine d’années et domicilié en France. Il a été conduit dans les locaux de la Police neuchâteloise et placé en garde à vue pour la suite de la procédure. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre cet individu pour lequel une demande de mise en détention provisoire va être sollicitée. Le Ministère public et la Police neuchâteloise « remercient la population et les témoins qui se sont manifestés, permettant une interpellation rapide de cet individu. » /comm-lgn