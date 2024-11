Digiflux, la nouvelle bête noire des agriculteurs ?

Si certains agriculteurs suisses disent vouloir refuser ce changement, les paysans neuchâtelois ne semblent pas non plus pressés de s’y mettre. Ce changement « ne nous laissera plus de marge de manœuvre. Après une grosse semaine, il faudra vite écrire les choses. On sera épié avec des jumelles », craint Quentin Ducommun, agriculteur à Areuse. « On est des techniciens, on soigne notre bétail au mieux, on entretient nos herbages et nos cultures au mieux, on produit de la nourriture du mieux qu’on peut, et l’administratif, ce n’est pas ce qui nous passionne le plus », formule Christophe Ummel, agriculteur au Valanvron et président de la Société d’agriculture du district de La Chaux-de-Fonds.