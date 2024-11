By Ylena : « C’est quoi ton truc ? »

Vivre avec une maladie n’est pas une fatalité. Et l’histoire de Ylena en témoigne. Atteinte de la sclérose latérale amyotrophique juvénile depuis sa naissance, elle a imaginé une association qui se concentre sur la réalisation d’action de solidarité et de bienfaisance, dont les bénéfices vont aux enfants et jeunes adultes en situation de handicap et aux populations vulnérables vivant en Suisse et/ou à l’étranger.

« Rien n’est facile, mais tout est possible ». Ces mots sont ceux de Ylena, qui lutte contre une maladie qui n’a aucun traitement de guérison. Car le plus important à ses yeux, c’est d’apporter son aide aux autres, qui vivent dans la difficulté.

Coup de projecteur sur l’association By Ylena, avec la trésorière Alexa Etique, qui était dans « La Matinale » :