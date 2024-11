Une base opérationnelle des CFF à Cornaux

Les Chemins de fer fédéraux envisagent d’installer une base opérationnelle à Cornaux, dans le futur pôle économique régional situé sur le site du Marais-aux-Chevaux. L’État de Neuchâtel l’indique dans un communiqué paru lundi matin. Les CFF possèdent déjà une telle structure, localisée dans le quartier des Portes-Rouges à Neuchâtel, mais celle-ci devra être déplacée, parce qu’elle est située à l’emplacement prévu pour le portail du tunnel de la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. L’idée est de relocaliser à Cornaux les fonctionnalités qui seront supprimées à Neuchâtel.

Par ailleurs, l’État relève que l’étape de planification de ce pôle économique régional « voit le bout du tunnel », moyennant quelques adaptations. La conceptualisation du site a commencé en 2013. Au départ, l’idée consistait à y implanter des activités économiques, industrielles et commerciales. L’essor du commerce en ligne réduit les besoins dans cette dernière catégorie, ce qui pousse la Commune de Cornaux et le Canton de Neuchâtel à envisager de permettre l’accueil d’activités économiques également sur les parcelles en principe dévolues au commerce. Le Conseil général de Cornaux sera informé le 9 décembre des adaptations au plan spécial jugées nécessaires pour procéder à cette adaptation. Le Conseil d’État pourra ensuite sanctionner le plan. Celui-ci doit comporter une route de desserte, une adaptation de la jonction routière au surcroît de trafic et la réalisation d’une passerelle de mobilité douce. /comm-jhi