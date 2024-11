Se reconstruire après des violences

Neuchâtel se mobilise contre les violences faites aux femmes. Plusieurs manifestations sont organisées dans le canton dès aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ces actions vont durer jusqu’au 10 décembre. Le programme est coordonné par la Grève féministe. Cette année, le focus est mis sur les violences psychologiques, qu’on ne voit pas, mais qui détruisent aussi les victimes. Et plus spécifiquement, sur la reconstruction des victimes.

Mais avant de se reconstruire, il faut en parler. Un évènement intitulé « Je te crois » est d’ailleurs organisé le 1er décembre dans le cadre de cette campagne. Il est animé par une professionnelle. Manuela Honegger, de la Grève féministe, a expliqué lundi, dans « La Matinale » « qu’on a besoin de plus en plus d’espaces collectifs où en croit la parole des victimes. Et ne pas les relativiser avec oui, mais pas tous les hommes. (…) Cet atelier c’est aussi un espace à la parole. Toutes les femmes et toutes les minorités sont les bienvenues ».