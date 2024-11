Le Tétrix, le criquet qui se plaît au bord du lac de Neuchâtel

Les rives du lac de Neuchâtel ont un habitant plus discret que les autres. Le Tétrix des vasières, c’est le nom d’un petit criquet d’un centimètre de long, un spécialiste du camouflage qui habite dans des zones proches des plans d’eau.

Au niveau suisse, il est considéré comme menacé. Mais dans la réserve de la Grande Cariçaie, au contraire, ses effectifs sont en augmentation. C’est ce que relève l’Association de la Grande Cariçaie dans son bulletin du mois de novembre, sur la base d’un travail d’inventaire.

Biologiste et membre de l’équipe de l’Association, Sophie Marti est co-autrice de l’étude. Elle relève que la qualité de l’entretien de la réserve, mais aussi la richesse du milieu naturel et sa large étendue permet au criquet de proliférer, en gros, d’Yverdon jusqu’à Cudrefin. Les scientifiques ont pu repérer l’insecte dans ses milieux de prédilection, et même dans les prairies environnantes.