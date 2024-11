Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Non » à l’EFAS

Le financement uniforme des prestations de santé ambulatoires, stationnaires et de longue durée (EFAS) est refusé par 65,58% des voix.

Vingt-cinq communes sur 27 ont refusé cet objet. Seules les Communes de Brot-Plamboz et des Ponts-de-Martel l’ont accepté, avec respectivement 51,14% et 53,93% des voix. Les Communes de La Chaux-de-Fonds (71,9%), du Locle (68,91%) et de Neuchâtel (67,72%) affichent le pourcentage le plus élevé de « non ». Le taux de participation s’élève à 39,89% pour cet objet.