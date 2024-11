Vingt créateurs réunis à Neuchâtel

Des objets uniques et réalisés à la main. Vingt créateurs ont investi l’Hôtel de Ville de Neuchâtel depuis ce samedi et jusqu’à dimanche à l’occasion de la 9e édition du salon Alchimie. Le public peut y découvrir du mobilier réalisé à partir de bois local, des verres issus d’anciennes bouteilles, ou encore des luminaires fabriqués à base de plastique recyclé. L’organisatrice de l’événement, Austra Vaucher, se plaît à parcourir la Suisse pour dénicher les objets qu’elle souhaite mettre en avant et les personnes qui leur donnent vie. « Pour moi, c’est surtout l’originalité, la qualité et le savoir-faire » qui comptent.