La commission financière du Grand Conseil neuchâtelois veut un compris pour l'initiative "1% pour le sport". Si elle était appliquée, le canton devrait consacrer 1% de son budget annuel au sport, soit plus de 20 millions de francs par an. La commission s’y oppose sur le fond car ça ne serait pas supportable pour les finances et sur la forme aussi parce qu'un budget ne peut pas être élaboré sur la base de pourcentages fixes.

Le Conseil d'Etat n'y est pas favorable non plus, car la mise en oeuvre du texte "poserait de nombreuses difficultés", avait déclaré en octobre 2023 Crystel Graf, conseillère d'Etat. "En donnant d'office 1% pour le sport, il faudrait diminuer les dépenses dans d'autres domaines, alors que certaines sont incompressibles", avait-elle ajouté.

Le gouvernement avait donc opposé à l'initiative un contre-projet direct. Il propose l'engagement de 20 millions de francs sur dix ans (soit 2 millions par an) pour aider à la rénovation ou la construction d'infrastructures sportives d'importance cantonale ou régionale . Le canton pourrait renouveler son enveloppe à l'avenir.





Enveloppe plus généreuse





Les membres de la commission invitent le Grand Conseil à opter pour une autre solution plus généreuse : accorder un montant de 28 millions de francs au soutien au sport sur une durée de huit ans (soit 3,5 millions par année). La somme serait répartie à hauteur de 24 millions de francs pour subventionner les infrastructures sportives d’importance cantonale ou régionale et de 4 millions de francs pour financer des projets relevant de la mise en œuvre du concept cantonal du sport.

La commission a en revanche rejeté une proposition du groupe VertPOP qui prévoyait de verser un montant total de 36 millions de francs pour soutenir le sport durant huit ans (soit 4,5 millions par année). Le Grand Conseil tranchera lors de la session des 3 et 4 décembre.

La Fédération neuchâteloise du sport (FENESPO) avait déposé son initiative en septembre 2021 à la Chancellerie d'Etat avec 7113 signatures valables, alors que 4500 étaient nécessaires. Elle aimerait un rééquilibrage du budget cantonal en faveur des sports. Actuellement, une centaine de clubs sont membres de la FENESPO. /ATS-ecr