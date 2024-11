Philippe Lazzarini à La Chaux-de-Fonds

Un retour aux sources pour Philippe Lazzarini. Le commissaire général de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens était de retour dans sa ville natale. Le Chaux-de-Fonnier a donné une conférence au Club 44. Jeudi soir, Philippe Lazzarini a décrit la situation à Gaza comme un environnement postapocalyptique. « Gaza est certainement le pire endroit au monde pour un enfant. C’est aussi la place de tous les superlatifs. »

Quelques heures plus tôt, la Commission de politique extérieure du Conseil des États devait se prononcer sur la poursuite, ou non, des versements à l’UNRWA. Le Conseil national a déjà soutenu cette proposition de l'UDC en septembre. Pour Philippe Lazzarini, la décision de stopper ce financement « est principalement de l’incompréhension. La Suisse est le seul pays en Europe qui a suspendu, maintenant, ses contributions à l’UNRWA. » Au début de l’année, seize pays avaient suspendu leur contribution à la suite des accusations portées contre certains membres de l’agence onusienne qui auraient pu participer aux attaques du 7 octobre 2023. « Depuis, il y a eu une enquête, une réévaluation également de l’agence. Et tous les états, à l’exception des États-Unis, ont repris leur financement. La décision de la Suisse est incompréhensible. Elle l’est d’autant plus pour moi en tant que Suisse et Chaux-de-Fonnier. Jusqu’à aujourd’hui, j’étais très fier de la tradition humanitaire de la Suisse. » /sma