Neige : la voirie s’explique

« Elles étaient hors normes ». C’est ainsi que Nicolas Merlotti qualifie les conditions de travail de ses équipes jeudi. L’ingénieur cantonal et chef du Service des ponts et chaussées répond aux critiques après l’épisode neigeux qui a engendré des bouchons « monstres » et 18 accidents sur les routes neuchâteloises.

« L’or blanc est tombé en forte quantité en pleine journée. Moment où les routes étaient déjà encombrées de trafic ne permettant pas de mener de manière optimale les opérations de déneigement et de salage », explique Nicolas Merlotti, avant d’ajouter que « nombre de véhicules n’étaient pas équipés correctement », bloquant la circulation et donc ses équipes, impuissantes au milieu du trafic.

Il réfute donc un manque d’anticipation, tout comme les accusations de ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux ne pas avoir vu de machines en action. « Tous nos véhicules étaient sur les routes. Les opérations ont été anticipées. À peine les premiers flocons tombés que nous avons effectués à un salage préventif. Et il faut quand même être conscient qu’on ne peut pas procéder à un salage préventif trop à l’avance, car le passage des véhicules repousse le sel hors des routes. »