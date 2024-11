La saison de ski démarre dans la région

Les skieurs de la région pourront rechausser les lattes. Ce vendredi, plusieurs domaines neuchâtelois annoncent rouvrir leurs pistes pour une nouvelle saison. La quantité de neige tombée depuis jeudi est suffisante pour permettre une utilisation partielle.

Comme annoncé plus tôt ce vendredi, la Corbatière et le Crêt-Meuron accueilleront les premiers skieurs de l’année. Mais ce sera aussi le cas aux Bugnenets-Savagnières. Le téléski du Petit-Marmet, situé dans la partie bernoise du domaine, ouvrira samedi dès 9h. Séverine Perret, membre du Conseil d’administration, indique qu’il est en revanche trop tôt pour déterminer si l’installation restera encore en service dimanche. « Nous prendrons cette décision samedi dans la journée », précise-t-elle, tout en reconnaissant que ce calendrier reste précoce. « Nous avons pris l’habitude de nous fixer plutôt sur l’enneigement et nous ouvrons dès que nous en avons la possibilité », ajoute Séverine Perret. /amo