La piste de VTT de la Recorne victime d’actes malveillants

Bête, méchant et surtout particulièrement dangereux. Depuis sa réouverture mi-septembre, la piste de VTT de la Recorne à La Chaux-de-Fonds subit régulièrement des déprédations.

Ça a commencé par la disparition d’une bâche renseignant sur les travaux de remise en état entrepris par l’association c2crew. Ça s’est poursuivi avec la pause d’un panneau arborant des photos d’animaux sauvages et un mot sur lequel on pouvait lire « Merci de nous avoir expulsés !!! Moi et mes amis ». Puis, ça a été des cailloux et des branches sur la piste et dernièrement, une grille et même une corde tendue en travers du chemin.