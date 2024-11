Des records de neige battus pour un mois de novembre

L’épisode neigeux qui s’est abattu jeudi sur la région est particulièrement exceptionnel pour un mois de novembre. Selon MeteoNews, il faut remonter à 1930 pour retrouver de telles quantités d’or blanc. Il est notamment tombé 13 cm à Neuchâtel. Il s’agit d’un record pour cette période de l’année, tout comme les 22 cm enregistrés à Delémont et les 27 cm de Bâle. Comme l’explique Nicolas Borgognon, météorologue à MeteoNews, l’air froid est entré en conflit avec une dépression qui ramenait de l’air doux. « Les régions situées vers le nord de la Suisse et du Jura sont restées dans la zone froide. C’est là qu'il y a eu les chutes de neige les plus importantes », explique le spécialiste. Selon lui, la douceur a toutefois réussi à s’infiltrer jusque dans le sud du Jura neuchâtelois, ce qui a limité les cumuls à La Brévine et à La Chaux-de-Fonds.