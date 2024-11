De nombreux automobilistes roulaient en pneus d’été

Vous l’avez peut-être vécu assis dans votre véhicule ou dans un bus. Les fortes chutes de neige de jeudi ont semé la pagaille sur l’ensemble du réseau routier du canton de Neuchâtel. Prudence et patience ont été les maîtres-mots avec des bouchons parfois extrêmement conséquents qui se sont formés sur les voies de circulation les plus fréquentées.

La Police neuchâteloise a été fortement sollicitée, comme l’explique son porte-parole, Georges-André Lozouet : « Nous avons recensé 18 accidents sur lesquels nous avons dû procéder à des constats et une septantaine d’interventions de patrouilles engagées pour aider des automobilistes en difficulté. Notre centrale a reçu 670 appels, alors qu’habituellement nous en avons en moyenne 400 à 500 par jour. » Il y a eu beaucoup de points chauds, souligne Georges-André Lozouet. « Principalement le pont de Valangin en direction de La Chaux-de-Fonds où une dizaine de véhicules ont dû être tractés après avoir été arrêtés par des poids lourds en difficulté. Il y a eu d’autres fermetures de routes, notamment entre Corcelles et Rochefort ou entre Bôle et Rochefort. Sur ce dernier tronçon, le porte-parole de la Police neuchâteloise relate « que des accidents de la circulation ont été provoqués par des automobilistes qui roulaient en pneus d’été. »