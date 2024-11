Un bâtiment commun pour D/Clic Terroir et la Commune de Val-de-Ruz

Un dépôt adapté pour la coopérative

D/Clic Terroir est une coopérative de producteurs et de transformateurs, comme les fromagers et les bouchers. Elle est l’élément central du Projet de développement régional (PDA) de Val-de-Ruz. Elle rassemble les produits d’origine agricole pour les redistribuer ensuite dans les magasins, les restaurants et la restauration collective. Danielle Rouiller, présidente ad-intérim de la Coopérative, explique qu’elle compte actuellement environ 80 coopérateurs. « D/Clic avait besoin d’un dépôt adapté, avec des chambres froides, pour rassembler tous les produits. » Ces nouveaux locaux lui permettront également d’élargir son activité. Et même si le but n’est pas de faire de la vente, il y aura un self dans le bâtiment.