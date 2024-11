Un artiste chaux-de-fonnier expose un tableau à Venise

Un concours international pour un artiste chaux-de-fonnier. Olivier Robert a vu l’un de ses tableaux être exposé à Venise puisqu’il fait partie des finalistes du concours Arte Laguna Prize. La manifestation tend à encourager les artistes du monde entier et permet à une centaine d’entre eux de s’exposer à l’Arsenal de Venise. Le vernissage a eu lieu du 14 au 17 novembre, et Olivier Robert y était pour y exposer son tableau nommé « Décacophonie ». De retour dans la région, l’artiste chaux-de-fonnier est venu dans « La Matinale » ce jeudi pour parler de cette expérience. Il explique que, pour un artiste, être finaliste d’un tel concours « représente une valorisation de tout le travail qui est effectué en atelier et pour lequel je n’ai pas toujours de regard extérieur. » Participer à ce vernissage à Venise lui a aussi permis de rencontrer des personnes actives dans plusieurs domaines de la culture et venant du monde entier. L’occasion de « découvrir les préoccupations et intérêts des artistes d’ici et là. »