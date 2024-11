Des facteurs sous pression selon syndicom

« Nous en avons marre » : c’est le slogan lancé par le syndicat syndicom qui vise à faire référence à une forte augmentation de la charge de travail des facteurs de l’Arc jurassien. Et d’une manière générale pour l’ensemble du pays. Syndicom a présenté ses arguments à la presse ce mercredi. Il estime que cette surcharge est induite par une augmentation du nombre de colis, des tournées de distribution plus longues et des journées de travail interminables. Pour le responsable de la région romande de syndicom, Dominique Gigon, cette argumentation repose sur le recueil de nombreux témoignages : « Les collègues nous ont appelés à l’aide, en décembre de l’an dernier, pour témoigner d’une surcharge de travail, d’autant plus conséquente en cas d’absence pour maladie ».

Syndicom a fait un sondage pour évaluer le malaise. Les trois quarts des collaborateurs qui ont répondu à ce questionnaire ont relevé ressentir souvent une surcharge de travail et une fatigue excessive. « Les collègues ont surtout peur que la période des fêtes les fasse plonger ou replonger dans une spirale infernale ».