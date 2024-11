La Ville de Neuchâtel veut récupérer le collège de Sainte-Hélène

La Ville de Neuchâtel lorgne sur le collège de Sainte-Hélène à La Coudre. Le Conseil communal a fait part de sa volonté de récupérer le bâtiment, qui abrite actuellement l’École internationale et l’École moderne, deux institutions privées. La Ville est propriétaire des lieux et invoque un besoin de locaux.

Tout part de quelques lignes posées dans un rapport d’information adressé au Conseil général de Neuchâtel en matière de salles de sport. Pour le Conseil communal, le collège de Sainte-Hélène « représenterait une opportunité particulièrement appréciable et idéalement située, tant pour les besoins de locaux scolaires que sportifs ». Le conditionnel est de mise, mais la pression est bien là. Pour l’heure, les écoles privées ont été averties par téléphone de la volonté de la Ville, mais aucune résiliation de bail n’a été émise à ce stade. Celui-ci court jusqu’en 2029. Il a été signé avec l’AISN, l’Association for an international school of Neuchâtel. Les deux écoles privées sont ainsi sous-locataires. La directrice de l’École internationale se projette dès lors dans les locaux jusqu’à cette échéance de 2029, même si le manque de place se fait ressentir. Christelle Audebrand évoque des effectifs qui ont « presque doublés » depuis 2016. L’institution compte 165 élèves aujourd’hui contre 90 en 2016. « On ne ferme pas du tout les portes à trouver un local aussi bien et peut-être plus grand d’ici 2029 », ajoute-t-elle.