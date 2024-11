« Le miroir des âmes » en version BD

Du Feuz adapté en BD. Le premier tome de la bande dessinée « Le miroir des âmes », inspirée du roman du même nom de l’auteur neuchâtelois Nicolas Feuz, sortira le 6 décembre aux éditions « Chez Yvette ». L’album illustre la première aventure du fameux procureur Jemsen et d’un tueur en série à la tête de loup.

C'est le scénariste français Pascal Piatti et l'illustrateur suisse Jo Ted qui ont donné vie au projet initié par Nicolas Feuz lui-même. Les trois artistes se sont rencontrés l’année passée au Salon du livre de Genève. Nicolas Feuz s’était approché de Jo Ted, illustrateur de BD et éditeur, pour lui proposer cette adaptation. « J’ai tout de suite dit oui, mais à la base je devais seulement en être l’éditeur. » En effet, l’histoire du projet a connu quelques rebondissements et la sortie de cette BD n’était pas gagnée, selon Jo Ted.