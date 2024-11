Pour Frédéric Mairy, Admed doit continuer « d’assurer la qualité »

Julien Spacio n’est plus le directeur général d’Admed. Mais les révélations de la RTS juste après l’annonce de son départ ont de quoi entacher la crédibilité du laboratoire d’analyses et diagnostics médicaux, dont le principal débouché est l’hôpital public. Et comme les prestations d’Admed sont financées par les primes des Neuchâtelois, la question du contrôle étatique de cette fondation de droit privé se pose.

Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la Santé, et Philippe Eckert, président du conseil d’administration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), tentent de rassurer. Y a-t-il conflit d’intérêt quand une codirectrice du RHNe, Muriel Desaulles, est aussi la présidente d’Admed ? « Dès le départ, cinq des douze membres du conseil de fondation d’Admed sont issus du conseil d’administration du RHNe, c’est statutaire », rappelle Philippe Eckert.

Frédéric Mairy, lui, souligne que « les tarifs des analyses sont fixés par la Confédération. Donc, ce n’est pas Admed qui déciderait de fixer des tarifs à telle ou telle hauteur, sur lesquels des comportements discutables auraient une influence. Donc, on ne peut pas faire de lien entre les événements qui ont été rendus publics (…) et l’impact que ça aurait sur les coûts de la santé dans le canton. »