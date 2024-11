L’horloger BA111OD rend hommage au canton de Neuchâtel

De la belle horlogerie, Swiss made, à prix abordable, c’est ce que fait l’entreprise BA111OD à Neuchâtel depuis 5 ans. Pourtant, rien ne la prédestinait à ça. Son fondateur, Thomas Baillod, voulait au départ éprouver le modèle économique qu’il avait imaginé pour la branche. L’idée de départ était simple : réduire les marges de distribution, qui représentent environ 65% du prix de vente, pour permettre à tout un chacun de s’offrir un bel objet, sans toucher à la qualité. L’acheteur a trois canaux à sa disposition : un autre acquéreur, le e-commerce ou la boutique traditionnelle.

Le concept a fait ses preuves. Après cinq ans, BA111OD compte environ 10'000 clients, principalement en Suisse romande. Ses pièces - Swiss made, mécanique ou automatique, entièrement réalisées dans l’Arc jurassien - s’achètent, entre 500 et 9'400 francs.

Évidemment, des montres de cette qualité à des prix si bas, ça a suscité « des sourires, de l’incompréhension, des haussements d’épaules et des attaques. Des gens m’ont traité d’imposteur », se souvient Thomas Baillod. Certains « sont allés chercher des évidences jusqu’en Asie. Ils se sont cassé les dents. Mon tourbillon est 100% Swiss made », sourit-il.

Reste la problématique de l’effet snob, ou effet Veblen. « Si on augmente le prix d’un bien de luxe, les gens auront tendance à l’acheter de plus en plus, à avoir plus confiance », explique le CEO de BA111OD. « Moi je m’adresse à des gens qui boivent le vin, mais pas l’étiquette, des gens qui s’intéressent au produit lui-même. »