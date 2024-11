Des speed dating atypiques à Neuchâtel

Mettre en relation des personnes neuroatypiques lors de speed dating, d’une part et des personnes à mobilité réduite d’autre part… Ces deux soirées sont organisées par neuromance.ch et sont agendées les 5 et 6 décembre au Bar King à Neuchâtel. Cette initiative est née de la rencontre entre Maxime Sonnenwyl et Olivier von Gunten, l’un diagnostiqué autiste Asperger, l’autre hyperactif sévère. Deux profils qui n’étaient pas prédisposés à collaborer. Olivier von Gunten a expliqué, jeudi dans « La Matinale », que « les personnes neuroatypiques sont de personnes qui présentent une particularité en terme neurologique », comme les autistes ou les hyperactifs. Les deux hommes se sont rencontrés « grâce aux Pokémon. (…) On joue les deux aux Pokémons. » Les deux soirées, la première destinée aux personnes neuroatypiques, la seconde aux personnes à mobilité réduite, sont uniquement sur inscription. « Pour la simple et bonne raison qu’on touche un public qui a besoin de confort, qui a besoin d’être rassuré. Elles ont besoin de routine. C’est déjà quelque chose de très émotionnel pour elles de s’inscrire à une telle manifestation. Donc on va essayer de les mettre dans une sorte de bulle de sécurité. » /sma