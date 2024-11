Des pictogrammes pour favoriser la communication orale

Des images pour favoriser la communication entre tous. C’est la base du projet lancé et mené par Ghislaine Merlin et Delphine Hoarau, éducatrice sociale et logopédiste au sein de la Fondation Les Perce-Neige. Toutes les deux ont relevé ce défi grâce au soutien du SAHA, le service d'accompagnement et d'hébergement de l'adulte, qui avait lancé un appel à projets pour encourager l'inclusion des personnes vivant avec un handicap.

Dans différents endroits du canton de Neuchâtel, des tableaux de langage assisté sont posés afin de pouvoir favoriser la communication. On en retrouve par exemple dans des musées, au cinéma ou sur quelques places de jeu de Val-de-Travers et de Neuchâtel. « Ce sont des lieux où l’interaction est importante », détaille Ghislaine Merlin. Grâce à des pictogrammes, la communication est améliorée même si un participant a des difficultés de langage. Le fonctionnement est tout simple, rappelle Ghislaine Merlin : « Quand on veut dire quelque chose, on s’approche du tableau et on pointe le pictogramme en même temps qu’on parle. »