Découverte du métier d’agente de la sécurité publique

Au sein de la sécurité publique de La Chaux-de-Fonds, il y a actuellement six agentes et onze hommes, et une septième femme a été engagée pour le début de l’année prochaine. Le métier se féminise, estime Grégoire Simon-Vermot. L’une des agentes est Lindita Hajda. Elle fait partie de la sécurité publique depuis une dizaine d’années et, selon elle, il est très rare d’avoir des soucis ou des remarques machistes. Elle a passé cette journée « Futur en tous genres » en compagnie de sa nièce et a été agréablement surprise de voir que cette dernière était accompagnée de deux autres jeunes femmes.