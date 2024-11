Un cabaret pour les 120 ans de La Théâtrale

Un anniversaire particulier pour La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds. La troupe atteint cette année l’âge vénérable de 120 ans. Pour passer ce cap, elle propose « CHAPEAU^BAS », un cabaret inspiré de Charlie Chaplin. Neuf comédiens et six musiciens se produisent dès ce jeudi et jusqu’au 23 novembre à La Grange Deluxe au Locle. Anne-Véronique Robert, metteuse en scène de la troupe depuis 1989, a expliqué mercredi dans La Matinale, que cette pièce « était une manière de raconter l’histoire de la Théâtrale, ses 120 ans, sans en raconter son histoire, mais plutôt une histoire parallèle. » Ce cabaret met en scène un réalisateur de génie. « Un personnage qui ne peut que raconter notre siècle et c’est dans cette idée qu’on a choisi ce personnage. » Et également dans le but de susciter la réflexion. La Théâtrale réalise souvent des créations. « Le théâtre amateur est toujours un peu difficile à alimenter en termes de pièce de théâtre. On a une équipe de base et c’est toujours difficile de trouver une pièce adaptée à cette équipe. La formule du cabaret est très intéressante, car on peut vraiment faire un spectacle sur mesure. »

Le public s’est rué sur les billets. Toutes les représentations affichent complet. Des supplémentaires sont agendées les 9 et 10 mai au Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds. /sma