Plantation d’une haie dans une cour d’école au Locle

Pour les 60 ans de Pro Natura Neuchâtel, les élèves du collège des Girardets au Locle ont pu participer, avec leur parents et enseignants, à la plantation d’une haie vive indigène dans la cour de leur école. Cette haie naturelle, de plus de 160 plants indigènes et 30 mètres de long, remplacera les arbres fauchés lors de la tempête de juillet 2023.

Le communiqué de Pro Natura Neuchâtel évoque le fait que l’événement était aussi l’occasion de sensibiliser les enfants au rôle crucial des haies vives et, plus généralement, des milieux naturels dans la conservation de la biodiversité. /comm-cob