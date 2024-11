« Faites-nous rire » : Aude Bourrier se passionne pour le Vendée Globe

Partir autour du monde à la voile, c’est un défi. Si en plus vous êtes seul et que vous n’avez pas le droit de faire d’escale, c’est le Vendée Globe. Une course qui passionne Aude Bourrier, qui a le pied marin pour sa venue dans « La Matinale », à défaut d’avoir au moins mis une marinière.

Plus de 40'000 kilomètres, ça force le respect de notre humoriste, qui suit ses navigateurs et navigatrices à la loupe, quitte à ne plus dormir. Si Aude Bourrier garde le cap, elle n’a même pas mené Raphael en bateau, c’est dire :