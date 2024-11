Animations de Noël à Neuchâtel : une édition record

Un coup de pouce bienvenu pour les commerçants

La période des fêtes de fin d’année est vitale pour certains commerçants et les animations de Noël en ville de Neuchâtel sont un coup de pouce bienvenu. La période de l’Avent est un moment propice à la consommation. Elle est également synonyme d’horaires d’ouverture nocturnes et d’un dimanche ouvrable pour les magasins. L’an passé, ce dernier était agendé plus d’une semaine avant Noël (17 décembre). Cette année, il aura lieu le 22 décembre et pour le président de l’association des commerçants Neuchâtel Centre, Bernard Schneider, cette date est idéale. « L’an dernier, ce dimanche était trop éloigné de Noël. D’expérience, c’est le pire que j’ai vu au niveau du chiffre d’affaires », ajoute-t-il.