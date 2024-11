Des hivers trop verts inquiètent Neuchâtel Ski de fond

L’hiver s’installe progressivement, mais rien n’indique qu’il sera accompagné de chutes de neige. Et c’est bien l’irrégularité de l’enneigement qui a constitué la principale source de discussion de l’assemblée générale de l’association Neuchâtel Ski de fond, qui s’est tenue le 5 novembre dernier. Sur l’ensemble du territoire cantonal, cette dernière assure le balisage de près de 400 kilomètres de pistes pour les fondeurs, marcheurs et amateurs de raquettes. Si ce réseau est conséquent, Neuchâtel Ski de fond a créé une commission de réflexion pour éventuellement en réduire le kilométrage, notamment dans les centres nordiques de plus basses altitudes.

Mais supprimer des pistes engendrera automatiquement du mécontentement : « Il est certain que cela va ronchonner. Il y a des centres mythiques comme La Brévine, La Sagne ou Les Ponts-de-Martel. Ce sont également des vallées exceptionnelles, en termes de ressourcement et qualité du paysage », souligne Jean-Pierre Leuenberger, président de l’association. « Nos centres nordiques se situent à des altitudes qui varient entre 900 et 1'300m d’altitude. Nous sommes bien évidemment prétérités par rapport aux Alpes et au changement climatique », ajoute-t-il. Jean-Pierre Leuenberger avoue ne pas détenir de solution idoine pour faire face à ces hivers précaires : « Et c’est bien pour cela que j’ai mis en place une commission de réflexion. »