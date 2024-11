Collision de manifestations à La Chaux-de-Fonds : une solution se dessine

Les responsables du Marché de Noël sont toutefois contents de pouvoir investir la place du Marché. Les chalets des artisans seront installés en rond sur la partie ouest de la place, jusqu’à la fontaine. Le camion de Cœur à Cœur trouvera sa place entre la fontaine et l’édicule encore en cours de rénovation. Il arrivera le 15 décembre et repartira le lendemain. C’est à cet endroit que les maraîchers en mal de place devraient pouvoir s’installer.

Le Groupement du Marché de la Tchaux (GMT) attend avec impatience la réunion du 25 novembre. Ce qu’aimeraient ses membres à l’avenir, c’est pouvoir retrouver la place du Marché et ne plus être éparpillés, comme c’est le cas depuis la crise du covid. Outre les pertes considérables qu’impliquent ces déménagements, c’est surtout la population qui exprime son mécontentement, constate Yannick Ducommun, membre du GMT. « Quand on est tous ensemble [au même endroit], on voit que ça va mieux ». Le GMT est d’accord de déménager pour les grandes manifestations, comme la Braderie ou la Plage des Six Pompes. « Mais si on en rajoute à chaque fois, ça ne va pas », conclut Yannick Ducommun. /cwi