Visiteurs et organisateurs de Chocolatissimo ont le sourire

Les gourmets et les gourmands s’étaient donnés rendez-vous à Neuchâtel depuis début novembre : le rideau est tombé samedi en fin de journée sur la 11e édition de Chocoloatissimo.

A cette occasion la capitale cantonale mettait en avant l’art qui gravite autour de la fève de cacao, sa transformation et sa mise en valeur.

Le public pouvait voter pour les plus belles pièces montées sur le thème du sport qui seront présentées à l'Hôtel de Ville par les apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois. Coordinatrice du projet, Cléa Frei indique que la manifestation a réuni comme les dernières années environ 10'000 personnes. Par contre, et c’est une surprise, « les visiteurs ont consommé beaucoup plus de chocolat : environ une centaine de kilos a été dégusté au Péristyle ». C’est donc « un excellent bilan ‘sportif’ puisque c’était le thème de cette année » explique Cléa Frei. La prochaine et 12e édition aura lieu début novembre 2025. /aju