Trains évacués et annulés : un colis « suspect » sème la pagaille en gare de Neuchâtel

Un colis suspect a été localisé samedi après-midi en gare de Neuchâtel. La Police neuchâteloise indique, via SMS, que son contenu est en cours de contrôle. Les forces de l’ordre estiment que la gare est « sécurisée et libre d’accès, et que les trains circulent normalement ». Contacté samedi après-midi, la Centrale n’était pas capable d’étayer ces indications.

Toutefois et selon les informations recueillies par RTN, certains trains ont dû être annulés. D’autres convois ont été évacués. Le hall, les quais et le sous-voie ont quant à eux été bouclés. Enfin, la circulation routière a aussi été impactée. /aju