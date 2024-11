Jean-Philippe Bauermeister s’en est allé

Un homme qui savait marier les arts et les plaisirs de la vie. Jean-Philippe Bauermeister, musicien et passionné de grands crus, nous a quitté ce mercredi 6 novembre à l'âge de 76 ans. On le voyait souvent à vélo dans les rues de Neuchâtel pour se rendre à sa cave à la rue des Moulins 21, où il partageait sa passion pour le vin et la musique. Il laisse le souvenir d’un homme au parcours unique, qui ne passait pas inaperçu. Son ami Vincent Adatte, co-directeur artistique de la Lanterne magique, se souvient de moments marquants passés avec cet esprit passionné. « Chaque visite à la cave de Jean-Philippe était une immersion dans un univers où le vin et la musique se répondaient, créant des instants d’harmonie », précise-t-il.