Lutte fructueuse contre la chrysomèle du maïs

Les mesures prises contre la chrysomèle du maïs portent leurs fruits. Le Canton de Neuchâtel indique ce vendredi qu’aucun coléoptère de ce type n’a été capturé cette année sur sol neuchâtelois. Les larves de la chrysomèle dévorent les racines et les plantes de maïs. Quant aux adultes, ils se nourrissent de l’épi et des feuilles, rappelle l’Office de la viticulture et de l’agroécologie.

Pour lutter contre ce coléoptère, les agriculteurs de certaines communes neuchâteloises avaient l’interdiction de cultiver du maïs deux années de suite sur une même parcelle. Le Canton salue la bonne implication du monde paysan. /sbm