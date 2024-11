Un forum pour mettre l’apprentissage à l’honneur

La formation duale a une longue tradition dans le canton de Neuchâtel. Et l’État met tout en œuvre pour poursuivre sur cette lancée. Il organise cette semaine un Forum des métiers à La Chaux-de-Fonds. Il est mis sur pied en collaboration avec les associations professionnelles et les entreprises formatrices. Le dernier volet de la manifestation est consacré aux domaines du bâtiment et de la construction et de la technique. Il a lieu dès 18h aux Anciens Abattoirs. Dans le même ordre d’idées, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) au Locle organise vendredi des journées portes ouvertes de 16h à 21 heures. Laurence Knoepfler Chevalley, cheffe du service des formations post-obligatoires et de l’orientation, a expliqué jeudi, dans « La Matinale », que « la formation professionnelle et l’apprentissage en particulier sont vraiment dans l’ADN du canton depuis une vingtaine d’années. Et pour plusieurs raisons. » Elle permet aux jeunes, par exemple, de s’intégrer facilement au monde du travail. L’entreprise en bénéficie aussi « parce que ça assure sa relève ». Plus largement, Laurence Knoepfler Chevalley estime que la société en bénéficie aussi. « Avoir des personnes certifiées, ça assure une bonne cohésion sociale. » Cette année, le canton compte 4'195 apprentis en entreprise. C’est un peu moins qu’en 2023, mais globalement, les chiffres sont à la hausse, même s’ils connaissent un ralentissement. Neuchâtel est tout près d’atteindre son objectif en matière de formation professionnelle. Son but est de parvenir à 85% d’apprentissage en mode dual. /sma