Nez Rouge à la recherche de bénévoles

La fin de l’année approche, et avec elle, les fêtes de fin d’année… Nez Rouge se mobilise une nouvelle fois pour ramener chez elles, et avec leur voiture, les personnes n’étant plus en état de conduire, que ce soit en raison d’un verre en trop, de la fatigue, mais aussi de la crainte de rouler sur la neige. Elle est à la recherche de bénévoles pour l’opération qui commence le week-end des 6 et 7 décembre dans le canton de Neuchâtel. Une séance d’information a lieu jeudi soir à 19h30 au Musée du Tram à Areuse. Et tous les profils sont les bienvenus : avec permis, sans permis et même des mineurs accompagnés de leurs parents, comme l’a expliqué Alain Müller, président de la section neuchâteloise de Nez Rouge dans « La Matinale ». « Évidemment pour conduire, on a besoin de personnes majeures avec un permis de conduire valable. Mais on a aussi besoin d’accompagnants en voiture, d’aides en cuisine ou de téléphonistes au bureau. » Des postes qui ne nécessitent pas de permis de conduire. Nez Rouge a besoin d’environ 500 bénévoles, dont une centaine pour la soirée de Nouvel An. L’opération tourne avec une vingtaine de personnes lors des plus petites soirées. Les bénévoles choisissent les dates qui leur conviennent et combien de fois ils désirent se mettre à disposition.

Alain Müller constate que depuis que le taux d’alcool permis pour conduire est passé de 0,8% à 0,5 pour mille, les conducteurs sont plus responsables. « Avec l’arrivée du 0,5, les gens font beaucoup plus attention. Il y a des gens qui nous appellent simplement parce qu’ils ont l’impression d’avoir un verre de trop. »