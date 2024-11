La merveilleuse surprise de Lignières

Le mécène pose deux conditions : respecter son idée de départ et réagir vite. L’exécutif a une vingtaine de jours pour présenter le premier jet de son idée. Quant à la date d’inauguration souhaitée, elle doit se situer autour de la désalpe de l’année suivante, donc à mi-septembre 2025. Tout cela, sans que le mécène ne révèle dans un premier temps quelle enveloppe il serait prêt à consacrer au projet.

Une idée s’impose rapidement : se servir d’un terrain situé au Nord des infrastructures du FC Lignières, une parcelle qui présente le double avantage d’appartenir à la Commune et d’être déjà situé en zone d’utilisation sportive. Le Conseil communal propose d’en faire un lieu dédié à différentes pratiques sportives, mais également aux familles, à la détente et à la rencontre. Le mécène est emballé et donne son feu vert. Les autorités ouvrent alors de larges consultations auprès des sociétés locales pour affiner l’intention de départ.