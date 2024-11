Sensibiliser pour lutter contre le harcèlement scolaire

Une journée internationale pour lutter contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. Elle se tient jeudi. En Suisse, 10% à 20% des élèves se disent victimes de cette forme de violence, soit deux à quatre jeunes par classe. Et les chiffres sont en augmentation, selon de récentes études. En vue de la journée de jeudi, « La Matinale » s’est penchée ce mardi sur ce phénomène. Dans le canton de Neuchâtel, les politiciens s’inquiètent de cette problématique. Quatre motions interpartis ont d’ailleurs été déposées début septembre au Grand Conseil. Ce qui démontre que les choses sont en train de bouger. Même analyse du côté du Parlement à Berne. Céline Vara, conseillère aux États verte neuchâteloise, invitée dans cette Matinale spéciale, a rappelé que le harcèlement scolaire était de la compétence des cantons. Elle constate une prise de conscience politique, mais qui intervient très tard. « On aurait dû s’en préoccuper il y a bien longtemps. Le harcèlement scolaire, ça détruit des vies, ça détruit des enfants, ça laisse des parents démunis. On doit en faire beaucoup plus. » Et notamment à l’école. L’élue écologiste regrette « qu’on donne toujours moins à l’éducation ». Elle relève également qu’un tournant est en train de s’opérer dans la lutte contre le harcèlement au sens large, notamment au niveau politique. Elle mentionne une victoire, celle de l’introduction dans le Code pénal du Revenge porn, le fait de partagé du contenu sexuel sans le consentement de la personne concernée. Et le Parlement pourrait aller plus loin. « Récemment, en Commission des affaires juridiques, j’ai obtenu encore une petite victoire. J’espère qu’elle va aller jusqu’au bout. C’est le stalking, un nouvel article du Code pénal, qui lutte cette fois-ci vraiment contre le harcèlement de manière générale. Il a été accepté en commission. » Le Conseil des États se prononce sur le sujet en décembre. S’il l’accepte, « on pourra aller de l’avant avec cette disposition. »