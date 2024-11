Présidentielle aux Etats-Unis : l'impact pour l'économie neuchâteloise

Kamala Harris contre Donald Trump… Vu de la Suisse, les personnes qui se passionnent pour l’actualité internationale suivent parfois les rebondissements de la présidentielle aux Etats-Unis à la manière d’un feuilleton. Pour un peu, on en oublierait presque que ce qui se produit là-bas peut avoir des conséquences très concrètes chez nous.

Pour Florian Németi, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, cette élection aura un impact économique qu’on pourra ressentir jusqu’en Suisse. Il rappelle que les Etats-Unis sont le principal partenaire économique du canton de Neuchâtel et que toutes les perturbations institutionnelles et politiques que les spécialistes redoutent autour de ce scrutin pourraient avoir des conséquences sur la marche des affaires chez nous aussi.