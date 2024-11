Au tour de l'historien de se raconter

C’est l’histoire d’un historien : Jean-Pierre Jelmini a été conservateur du Musée d’art et d’histoire ainsi que des archives de la Ville de Neuchâtel pendant près de 30 ans. Il est reconnu, et toujours connu, pour ses qualités hors pair de narrateur et de vulgarisateur. Âgé de 82 ans, il porte aujourd’hui un regard en arrière avec la complicité de Julien Knoepfler, avocat et biographe.

Après six ans d’entretiens et de travail, il en est ressorti une biographie richement illustrée de plus de 500 pages : « Jean-Pierre Jelmini, éloge de la verticalité ». Ce titre sous-entend que dans un premier temps, cet arrière-petit-fils d’immigré italien s’était destiné à une carrière d’ecclésiastique, pour échapper aussi à la pauvreté de milieux ouvriers. Cet ouvrage est le fruit d’une écriture à quatre mains : « J’ai dû recourir à Julien Knoepfler et à la fraîcheur de son esprit pour structurer ce livre. Nous avons travaillé pendant 6 ans, nous avons écrit 570 pages, c’était quelque chose, pour lequel il me fallait un pilote. J’ai uniquement tenu le couteau par le manche parce que c’était mon histoire et j’étais le seul à pouvoir nourrir mon propos », détaille Jean-Pierre Jelmini.