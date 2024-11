Un regard nouveau sur l’opticien de génie Pierre-Louis Guinand

C’est parce que Guinand a toujours été horloger qu’il est devenu un opticien passionné : « Une des préoccupations des horlogers de cette époque-là, c’est la mesure du temps. Et pour déterminer l’heure, il faut des lunettes astronomiques », explique Julien Gressot.

Le temps nous a laissé très peu d’objets de Pierre-Louis Guinand. Une lunette astronomique qui lui est attribuée a été prêtée par le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds pour l’exposition temporaire. Le conservateur du Musée d’horlogerie du Locle Morghan Mootoosamy et le commissaire de l’exposition (Julien Gressot) ont aussi réussi à acquérir quelques morceaux de verre, témoins des essais de Guinand. Des documents de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de la Bibliothèque publique et universitaire et des archives de l’Etat complètent l’exposition. /vco