Neuchâtel dans l’œil du cyclone

L’avenir ne sera pas radieux pour les entreprises du canton. La chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) a présenté à la fin du mois d’octobre les résultats de son étude conjoncturelle d’automne. Au total, 306 entreprises neuchâteloises, membres de la CNCI, ont participé au sondage entre le 11 septembre et le 27 octobre. Parmi elles, plus de 200 proviennent du secteur des services et une centaine de celui de l’industrie. Ces entreprises représentent plus de 13'000 emplois dans le canton.





Une économie sensible

Actuellement, la situation conjoncturelle du canton de Neuchâtel est décrite comme globalement satisfaisante selon l’étude. Cependant, les prévisions dépeignent une année 2025 bien moins réjouissante. En moyenne, la marche des affaires, à savoir le volume des commandes, tend à diminuer. C’est l’industrie, majoritairement représentée dans l’économie neuchâteloise, qui sera le plus touchée, notamment les secteurs horlogers, microtechniques, électroniques ou encore mécaniques. « L’industrie réagit le plus fortement à la conjoncture, et puisqu’elle concerne la majorité des entreprises neuchâteloises, le canton a une économie très sensible », relève Florian Nemeti, directeur de la CNCI.

Pour sa part, le secteur des services restera d’avantage stable. Un fossé sectoriel de plus en plus marqué entre l’industrie et les services. Ce dernier continuera à se creuser à l’avenir selon les résultats de l’étude. En cause : les perspectives économiques mondiales qui vont continuer à impacter négativement les industries exportatrices du canton.