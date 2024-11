Un ouvrage sur des découvertes de l’Âge du fer

Ce sont des découvertes rares, qui nous transportent à l’Age du Fer, près de 800 ans avant notre ère. Entre 2014 et 2018, des artéfacts ont été trouvés à Orpond, près de Bienne, sur une zone de fouille précédent la construction du raccordement autoroutier. Dans ce que les archéologues appellent une « zone de rejet », des céramiques, objets en bois, objets en bois de cerfs et matériaux organiques fossilisés ont été déterrés. Tous datent du VIIIe siècle avant notre ère. La présence de pieux en bois, particulièrement bien conservés de par la proximité avec un court d’eau, a permis aux scientifiques de dater avec précision leur production, « ils datent des années 725 à 723 avant J-C et c’est la première fois en Suisse que l’on peut dater aussi bien des objets », confie Marianne Ramstein, directrice adjointe de la section Archéologie préhistorique et subaquatique pour le canton de Berne.