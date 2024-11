Un outil de travail important pour l’éducation routière

Au Val-de-Ruz, la Police cantonale disposera d’un outil de travail bien plus efficient qu’un jardin amovible. Le public et les familles pourront également en profiter librement lorsqu’aucun cours n’y sera donné : « Comme le parc Gallet à La Chaux-de-Fonds, ce nouveau jardin sera accessible aux familles en dehors des heures d’utilisation par la police. Mais ce sera vraiment un parc pour apprendre la circulation et non pas pour simplement aller jouer », résume Alain Saudan.