Près de 4500 visiteurs à la Biennale du patrimoine horloger

Succès pour la BPH. De retour après trois ans d'absence, la Biennale du Patrimoine horloger a attiré la foule cette fin de semaine dans les usines et manufactures de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier. La manifestation a permis a quelque 4'500 visiteurs de plonger au cœur des entreprises des Montagnes neuchâteloises et de la commune du Jura bernois et de « redécouvrir l'urbanisme horloger et les savoir-faire horlogers, reconnus tous deux par l'UNESCO ». La Fondation Urbanisme Horloger se félicite de l'immense engouement généré par l'événement.

Invitée d'honneur en 2021, St-Imier a rejoint la manifestation de manière pérenne aux côtés du Locle et de La Chaux-de-Fonds et son intégration est aussi un succès, selon le communiqué. « Avec un nombre d'entreprises participantes en augmentation par rapport à 2021, la cité imérienne et sa population participent désormais également à la renommée de la formule existante depuis une quinzaine d'année. » /ATS-comm-lgn